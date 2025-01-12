الرئيس الصيني يشدد على كسب معركة حاسمة وشاملة ضد الفساد

ألقى شي جين بينج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، خطابا مهما في الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني.

وأكد الرئيس الصيني، بذل جهود غير مسبوقة لدفع الحوكمة الذاتية الكاملة والصارمة للحزب وتعزيز مكافحة الفساد منذ بداية العصر الجديد، ما حقق نتائج معترفا بها على نطاق واسع، وأنه "من الضروري أن نظل صامدين في الكفاح المستمر ضد الفساد وأن نحافظ على العزم الاستراتيجي والموقف الصارم. ويجب أن نمضي قدما دون توقف أو تنازلات، وأن ندفع التقدم الكلي لتحسين الآلية التي تضمن عدم الجرأة على الفساد وعدم وجود إمكانية له والإحجام عنه، وأن نكسب بحزم هذه المعركة الحاسمة والمستمرة والشاملة".

وحضر الجلسة لي تشيانج، وتشاو له جي، ووانج هو نينج، وتساي تشي، ودينغ شيويه شيانج، وجميعهم أعضاء في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وترأس الجلسة لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب وأمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب.

وذكر شي، أنه في عام 2024، واصلت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني استخدام الإصلاح الذاتي للحزب لتوجيه الإصلاح الاجتماعي والمثابرة على الحوكمة الذاتية الكاملة والصارمة للحزب، ما حقق تقدما وإنجازات جديدة.

وتابع: اكتسب الحزب بأكمله فهما أوضح واتخذ خطوة أكثر ثباتا فيما يتعلق بقضية الإصلاح الذاتي الحاسمة. وتم تنفيذ حملة دراسة الانضباط الحزبي والتثقيف به بشكل عملي، مما أدى إلى زيادة الوعي بالقواعد والانضباط بين جميع أعضاء الحزب.

وأشار إلى تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والظروف المغذية للفساد، مع اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لسوء السلوك والفساد على المستوى القاعدي وحل العديد من القضايا الأكثر إلحاحا التي تثير اهتماما عاما كبيرا.

وأكد الرئيس الصيني أن الجهود المكثفة لحوكمة الحزب على أساس أنظمته ولوائحه قد عززت قدرة الحزب على قيادة مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الذاتية الكاملة والصارمة للحزب.

وأكد شي أن الفساد هو أكبر تهديد يواجهه حزبنا، فيما تعد مكافحة الفساد الإصلاح الذاتي الأكثر جذرية.

وأشار شي إلى أن وضع مكافحة الفساد في الوقت الراهن لايزال خطيرا ومعقدا.

وأكد شي، ضرورة إدارة الحزب وحوكمته بروح الإصلاح وحسب معايير صارمة والعمل على إنجاز نتائج أكبر خلال المسيرة الجديدة في العصر الجديد لضمان تنفيذ الترتيبات المتخذة في المؤتمر الوطني الـ20 للحزب والجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب على أرض الواقع وضمان أن يظل الحزب دائما مركزا قياديا قويا لقضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية بهدف دفع التحديث الصيني النمط قدما على نحو آمن وفعال.

وأشار شي إلى ضرورة مواصلة التحقيق والمعالجة بشكل أعمق لحالات كل من سوء السلوك والفساد.

وشدد قائلا: لا بد من عدم التسامح مطلقا مع الممارسات السيئة، والتنفيذ الصارم لقاعدة النقاط الثماني الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب بشأن تحسين سلوك الحزب والحكومة، والتحقيق ومعاقبة الذين ينتهكون عمدا قواعد انضباط الحزب بصرامة، ومعالجة المشاكل الأكثر خفية المتمثلة في الشكليات والبيروقراطية واللهو والبذخ.