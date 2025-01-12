وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد مدارس إدارة الخارجة للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي انطلقت امس السبت، بجميع مدارس المحافظة، حيث تضمنت جولة اليوم مدارس العبور الابتدائية ومدرسة الخارجة الثانوية للبنات، والمدرسة الرسمية المتميزة، مؤكدا مناقشة الطلاب حول وضوح الورقة الامتحانية مع ضرورة التأني في قراءة الأسئلة ومراجعة الإجابات.

وشدد عبدالعزيز، على ضرورة الانضباط داخل وخارج اللجان لتهيئة الأجواء الهادئة المساعدة في تركيز الطلاب وبما يضمن سير العمل بعيدا عن أي توتر، لافتا إلى توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن العمل مع المتابعة المستمرة لسير الامتحانات، موضحا انعقاد غرفة العمليات لمتابعة انتظام سير العمل وانتظام طلاب صفوف النقل بلجان سير الامتحانات، والمتابعة الوقتية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فوري، وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بعيدا عن أي قلق أو توتر.