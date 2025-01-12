اشتباكات بين مجموعات من الميليشات المسلحة غرب ليبيا

اندلعت اشتباكات دامية بين عدة مليشيات بمدينة العجيلات غربي ليبيا، استُعملت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما فرت بعض العائلات من مواقع الاشتباكات.



واندلعت الاشتباكات في منطقتي الجديدة ورأس يوسف بين مجموعة تتبع "مليشيات 103" بقيادة عثمان اللهب من مدينة الزاوية، ومجموعة تتبع "مليشيات الفهري"، ومسلحين آخرين من مدينة العجيلات، فيما تُستهدف الاشتباكات المناطق السكنية بقصف عشوائي ما يعرض السكان لخطر جسيم- حسب موقع الوسط الليبي.

ودعت جمعية الهلال الأحمر في العجيلات أهالي المدينة الابتعاد عن المواقع القريبة من الاشتباكات المسلحة التي تدور في المدينة منذ مساء السبت.

وقال بيان للهلال الأحمر الليبي: "في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المدينة من اشتباكات نتمنى من أهالينا الابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب وكذلك الأماكن القريبة من الاشتباكات".

كان أهالي العجيلات أصدروا بيانا في 31 ديسمبر الماضي عبروا فيه عن استيائهم من لقاء بعض الأفراد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، مؤكدين أن هؤلاء لا يمثلون مجلس الأعيان والحكماء في المدينة، واعتبروا هذه اللقاءات محاولة لزعزعة السلم الاجتماعي في المنطقة.

وتشكو قبائل العجيلات من قضايا مثل التهميش السياسي والاقتصادي، حيث تشعر المدينة بأنها لا تحصل على حقها العادل من الخدمات والموارد، كما أن هناك مخاوف من عدم توفير الأمن بشكل كافٍ، وغياب التمثيل السياسي الملائم في الحكومة المركزية، ما يؤدي إلى طلب أكبر للحكم الذاتي أو الاستقلالية المحلية.

وتعيش المنطقة الغربية في ليبيا حالة من الفوضى الأمنية مع انتشار المليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة، التي تسببت في زيادة وتيرة الجرائم، والاغتيالات، والاختطاف، والاحتجاز خارج القانون، وظاهرة الإفلات من العقاب.