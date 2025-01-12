 وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله
الرياض - د ب أ
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 4:05 م | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 4:05 م

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد،أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.

وأعلن بن فرحان، في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم، الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، مؤكدا الاستمرار في تقديم أوجه الدعم لسوريا.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، ترأس بن فرحان في العاصمة الرياض، الاجتماع الوزاري العربي الموسع بشأن سوريا، ذاكرا أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم الشعب السوري.

وانطلق في العاصمة السعودية الرياض اجتماع موسع لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.


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