 الأردن يسمح بدخول السوريين المقيمن في عدد من الدول دون موافقة مسبقة - بوابة الشروق
الأحد 12 يناير 2025 3:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأردن يسمح بدخول السوريين المقيمن في عدد من الدول دون موافقة مسبقة

عمان (د ب أ)
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 3:13 م | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 3:13 م

قرر الأردن، اليوم الأحد، السماح بدخول السوريين المقيمين في عدد من الدول دون موافقة مسبقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم عن مصدر مسئول في وزارة الداخلية قوله إنه قد تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتي تسهيلا على "الأشقاء" السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة إلى بلادهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك