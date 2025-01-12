الفلبين تنشر سفينة تابعة لخفر السواحل لمواجهة زوارق الدورية الصينية

ذكرت الفلبين، اليوم الأحد، أنها نشرت سفينة تابعة لخفر السواحل لمواجهة زوارق الدورية الصينية، التي تحاول "تغيير الوضع الراهن الحالي" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وتزعم بكين أحقيتها في السيطرة على معظم الممر المائي الاستراتيجي، على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية في عام 2016، الذي جاء ضدها، وكانت هناك اشتباكات متكررة أو مواجهات متوترة بين سفن فلبينية وصينية، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الأحد.

وتطالب بروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام بأحقيتها أيضا في السيطرة على الممر المائي.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني جاي تاريلا، إن سفن الدورية الصينية اقتربت هذا العام إلى مسافة 60 ميلا بحريا (111 كيلومترا) غرب جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين.

وأوضح في بيان أن هدفهم هو تطبيع مثل عمليات الانتشار هذه، وإذا مرت هذه الإجراءات دون أن يلاحظها أحد، أو يواجهها أي تحد، فسوف تمكنهم من "تغيير الوضع الراهن الحالي".

وأضاف في وقت لاحق للصحفيين أن مانيلا نشرت سفينة تابعة لخفر السواحل في المنطقة، لمواجهة الدوريات الصينية "غير القانونية".

وتابع أن هذا الانتشار يهدف إلى ضمان "عدم تطبيع الدوريات الصينية وعدم نجاح هذا السلوك المتنمر".