منظمة التعاون الاقتصادي تدرس تمويل عمليات الانتقال وحفظ السلام بالسودان

قال المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان، اللواء عبد الرحمن عبدالحميد، إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقوم بدراسة تمويل عمليات الانتقال وأوضاع حفظ السلام ومعالجة التحديات المنهجية المتمثلة في الحفاظ على الموارد من أجل بناء السلام.

وبحث المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان، مع بعثة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برئاسة راشيل جين سكون، رئيسة فريق الأزمات بالمنظمة، التحديات التي تواجه عمل المفوضية، وسبل تعزيز دعمها.

واستعرض المفوض العام المشاريع التي تم تمويلها من بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، ومدى التأثير المباشر لها، ومدى تأثير خطط وبرامج المفوضية.

وأكدت رئيسة وفد منظمة التعاون الاقتصادي، ضرورة التعاون والتنسيق مع المفوضية والمنظمة واستعدادها لدعم مشاريع وبرامج المفوضية، موضحة أنها ستعكس التحديات التي تواجه مفوضية نزع السلاح للمانحين والمجتمع الدولي.