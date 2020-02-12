 سنغافورة: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 50 حالة - بوابة الشروق
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سنغافورة: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 50 حالة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 6:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 6:47 م

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 50 حالة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن الوزارة أنه تم اكتشاف ثلاث حالات جديدة تعود كلها لمواطنين سنغافوريين لم يسافروا إلى الصين من قبل وتبلغ أعمارهم 34 و46 و62 عاما.

وتابعت الشبكة أن 35 حالة لا زالوا يتلقون العلاج يرقد ثمانية منهم في حالة حرجة فيما تعافى 15 آخرين بشكل كلي وخرجوا من المستشفيات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس تسمية الفيروس رسميا باسم (كوفيد-19) مشيرة إلى أنه هناك حرص على عدم ربط الاسم بأى منطقة أو حيوان أو أى من المجتمعات تجنبا لوصمها.


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