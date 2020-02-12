 واشنطن تسعى للضغط على حلفائها الأوربيين لمعاقبة كيانات روسية تعمل بليبيا - بوابة الشروق
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واشنطن تسعى للضغط على حلفائها الأوربيين لمعاقبة كيانات روسية تعمل بليبيا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 9:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 9:27 م

أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها الضغط على حلفائها الأوربيين لفرض عقوبات ضد كيانات روسية تعمل في ليبيا.

جاء ذلك في سياق إفادة أدلى بها كريستوفر روبنسون نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة العلاقات الخارجية اليوم الأربعاء بمجلس الشيوخ بالكونجرس حول ليبيا.

وأشار روبنسون إلى أن واشنطن عازمة على الضغط على الحلفاء في أوربا لفرض عقوبات على مجموعة واجنر ومالكها إيفجيني بريجوزين ، وهي الشركة الروسية العسكرية الخاصة ومالكها رجل الأعمال الروسي ، والتي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليهما بالفعل.

ووصف روبنسون هذه المجموعة بأنها أداة في أيدي الحكومة الروسية لتحقيق أهداف لها على الصعيد الدولي.
وكان القائد العسكري الأمريكي روجر كلوتير قد ذكر أن الولايات المتحدة على دراية بوجود المجموعة في أفريقيا، غير أنه رفض الكشف عن الدول التي تعمل بها هذه المجموعة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتعقب نشاطها.

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