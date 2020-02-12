رئيس جامعة بني سويف: مستودع رقمي لاحتواء الإنتاج الفكري للباحثين

وافق الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية، اليوم الأربعاء، على إنشاء المستودع الرقمي للجامعة، الذي يعمل على إتاحة الإنتاج الفكري لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين في شكل رقمي بدون عائق للمستفيدين داخل وخارج الجامعة، ليكون بديلا عن مواقع أعضاء التدريس بالبوابة الإلكترونية للجامعة التي تتسم بالجمود وعدم المرونة الأمر الذي يؤدي للاستفادة المرجوة منها على أكمل وجه.

جاء ذلك، بحضور نواب رئيس الجامعة، والمستشار المالي والقانوني، والدكتورة مها أحمد، مدير وحدة إدارة المجلات العلمية والدكتور ممتاز حجاب، المنسق العام للشعب والبرامج ومنسق الجامعة للتحول الرقمي.

وأضاف رئيس الجامعة أنه قد تمت الموافقة خلال الاجتماع على عقد ورشة تدريبية بعنوان "نظام إدارة المجلات العلمية المتاحة علي بنك المعرفة "لتدريب اعضاء هيئات التحرير على الإدارة الإلكترونية لموقع المجلة وعملية التحكيم والنشر.

كما تمت الموافقة على إنشاء مجلة إلكترونية تصدر شهرية على موقع الجامعة تحتوي على ملخصات اإجليزية لجميع الأبحاث التي تصدر باللغة العربية في مجلات الجامعة المختلفة، وفقا لخطة وزارة التعليم العالي لرفع معدل الجامعات في التصنيف الدولي.

وأكد على الارتقاء بمستوى دوريات الجامعة المتخصصة إلى المستوى العالمي، وإتاحة الفرصة لها للتمثيل الدولي، وإدراج المجلات المطورة ضمن فهرست الدوريات العلمية ذات معامل التأثير المتقدم، والمساهمة في إدراج دوريات الجامعة في قواعد التصنيف العالمية، وتعزيز التعاون بين المجلات العلمية ذات التخصصات المتشابهة، وتوسيع قاعدة النشر والتوزيع لخدمة الباحثين والمستفيدين محليا ودوليا.