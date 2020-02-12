القيادة العامة للجيش الليبي تستهجن بيانا أمميا بشأن عدم منح الإذن لطائرات بالهبوط

استهجنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حول عدم منح الإذن لطائرات تابعة لها للهبوط في المطارات الليبية.

ووزعت القيادة العامة بيانًا على الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لها اليوم الأربعاء، قالت فيه إن القيادة تستقبل طائرات الأمم المتحدة في كل المطارات التي تؤمنها في أرجاء البلاد، باستثناء مطار قاعدة معيتيقة ومطار مصراتة، اللذين ليسا تحت تأمين القيادة العامة، وهما تحت تصرف "مليشيات حكومة السراج".

وأوضح المسماري: "لدينا في ليبيا أكثر من 35 مطارا مدنيا ومهبطا تستطيع البعثة الأممية استخدامها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وغسان سلامة المبعوث الأممي كان في الأيام الماضية في بنغازي وتم الترحيب به".