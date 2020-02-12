بوينج تعتزم إجراء محادثات مكثفة مع شركات الطيران بشأن طراز جديد

تعتزم شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج الدخول في محادثات مكثفة مع شركات الطيران العالمية بشأن العائلة الجديدة للطائرات التي تخطط الشركة لطرحها عقب انتهاء أزمة وقف تشغيل الطائرات طراز بوينج 737 ماكس لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن إحسان منير كبير نواب رئيس بوينج للمبيعات العالمية قوله على هامش معرض الطيران الدولي في سنغافورة إن الشركة ستكثف جهودها للحصول على آراء ووجهات نظر شركات الطيران بشأن الطائرة الجديدة بعد عودة طائرات 737 ماكس إلى العمل.

وأضاف منير "لم ندخل بعد المرحلة التالية من المحادثات الفعلية مع العملاء، نحن بالكاد بدأنا ذلك.... عرفنا الكثير. هذا النقاش كان ثريا للغاية بالنسبة للمدخلات (في خطة تطوير الطائرة الجديدة) وأنا متحمس للغاية للمرحلة الثانية من هذا النقاش، والتي بدأنا نلقي عليها نظرة جديدة".

يذكر أن مشروع تطوير عائلة جديدة من طائرات بوينج يحمل اسم "إن.إم.أيه" ويستهدف إنتاج طائرات تتراوح حمولتها بين 220 و270 راكبا.

كانت بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات قد أعلنت أمس أنها لم تتلق أي طلبية في يناير الماضي، في حين تلقت منافستها الأوروبية ايرباص طلبيات بلغ حجمها 274 طائرة خلال الشهر نفسه.

وعلى صعيد تسليم الطلبيات، أعلنت بوينج أنها سلمت 13 طائرة فقط منها ست طائرات طراز 787 دريملاينر.

كانت سلطات الطيران في العالم قد قررت في مارس الماضي وقف تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس بعد حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز الأول في إندونيسيا في أكتوبر 2018 والثاني في إثيوبيا في مارس الماضي وأسفرا عن مقتل 346 شخصا. كانت طائرات بيونج 737 ماكس الأكثر مبيعات لدى بوينج قبل الأزمة

وسجل عدد الطلبيات لدى بوينج في العام الماضي تراجعا لأول مرة منذ 30 عاما بعد تجاوز عدد حالات إلغاء الطلبيات عدد الطلبيات الجديدة.

وتأمل بوينج في رفع الحظر عن تحليق طرازها الأكثر مبيعا الموقوف اعتبارا من منتصف العام الحالي.