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صرح خبير إسرائيلى بمجال تكنولوجيا المعلومات، بوقوع خطأ فنى بأحد تطبيقات جمع بيانات الناخبين والخاص بحزب الليكود المحافظ، أدى لتسريب البيانات الشخصية لـ6.5 مليون إسرائيلى.

ووفقا لـ"أسوشييتد برس"، فإن التطبيق يستخدمه حزب الليكود لمعرفة طبيعة الناخبين وتحريك الحملة الانتخابية بناء على ذلك.

وتأتى تلك الفضيحة، قبيل الاستفتاء الثالث من نوعه، فى شهور على بقاء بنيامين نتنياهو عضو حزب الليكود رئيسا للوزراء، وذلك 2 مارس المقبل، بعد عمليتين انتخابيتين لم يكتب لهما النجاح مع العلم بأنه فى حالة فوز نتنياهو ستصبح تلك الفترة الرابعة له بالمنصب.

ومن جانبه ذكر حزب الليكود أن تطبيقا يستخدمه لجمع بيانات الناخبين تعرض للتلف دون الإشارة لأى شيئ عن تسريب بيانات الناخبين.

ويعد هذا الخطأ بمثابة صفعة لحزب الليكود الذى اتهم المنافس لنتنياهو على المنصب رئيس حزب الأبيض والأزرق بنى غانتس، بأن هاتفه الشخصي تعرض للاختراق من قبل المخابرات الإيرانية.

وتحتوى البيانات الشخصية الموجودة، عن الناخبين فى التطبيق أسماءهم وأرقامهم القومية وعناوينهم ومقرات اقتراعهم إلى جانب الجنس ورقم الهاتف.

وحدثت الثغرة الأمنية التى أدت للاختراق، بتطبيق إليكتور الخاص بالليكود والذى صممته شركة فيد باك.

وعرض خبير الأمن التقنى الإسرائيلى، نوم روتام، الفضيحة لأول مرة على برنامجه المسموع سايبر سايبر، والذى قال خلاله، إنه تلقى شريطا من أحد الهاكرز، دون ذكر اسمه يحتوى تلك المعلومات دليلا على تسريبها.

وقال روتام، لأسوشييتد برس، إن تلك البيانات أصبحت متاحة لأى هاكر بعد الثغرة الأمنية فقط الهاكر بحاجة لبرنامج متصفح للوصول إليها.

ومن الشائع بإسرائيل، أن تسلم اللجنة العليا للانتخابات، الأحزاب الكبيرة بيانات الناخبين لغرض استخدامها لإدارة الحملات الانتخابية، ولكن شريطة أن تبقى المعلومات قيد السرية.

ورفضت كل من شركة فيد باك، والسيد تيزور يامين، مصمم التطبيق التعليق على أمر التسريب.