كشف تقرير حديث أن 66% من الألمان يرون أن إيران تشكل التهديد الأكبر على السلام في العالم خلال الأعوام المقبلة.

وحل في المرتبة الثانية كأكبر تهديد على السلام العالمي الولايات المتحدة بنسبة 61%.

وجاء في المرتبة الثالثة من وجهة نظر الألمان كوريا الشمالية، تليها تركيا ثم روسيا في المرتبة الخامسة.

ومن ناحية أخرى، أظهر "تقرير الأمن لعام 2020"، الذي يجريه سنويا المركز الألماني للدراسات الاستراتيجية والقيادة العليا، أن 39% من الألمان يرون الولايات المتحدة لا تزال أهم شريك عسكري بالنسبة لألمانيا.

وأشار التقرير إلى فارق بين مواطني شرق ألمانيا وغربها في هذا الاتجاه، حيث يرى 41% من الألمان في غرب البلاد أن الولايات المتحدة أهم حليف عسكري لبلدهم، بينما تبلغ نسبة من يرون ذلك شرقي ألمانيا 30% فقط.

وفي المقابل، يرى 34% من الألمان (34% في الغرب، و37% في الشرق) أن فرنسا أهم حليف عسكري لبلدهم.

وفي سياق متصل، أشارت الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم الأربعاء، إلى أن نحو 25% من الألمان تساورهم مخاوف كبيرة من أن تتورط بلادهم في نزاع عسكري.

وبحسب التقرير، فإن القلق على قضايا البيئة والوضع الصحي الخاص يفوق المخاوف المتعلقة بالحرب أو الإرهاب بالنسبة للألمان.

وتبين للباحثين خلال إجراء الاستطلاع في يناير الماضي أن أكثر ما يثير قلق الألمان هو الإصابة بالخرف والاحتياج إلى الرعاية في الشيخوخة، ويساويه في ذلك تقريبا الخوف من تأثيرات تغير المناخ، يليه الفقر في الشيخوخة، والتعرض لهجمات إرهابية.