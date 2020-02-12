إخلاء أكبر بنك في سنغافورة بعد إصابة موظف بفيروس كورونا

أجلى بنك "دي.بي.إس" أكبر بنك في سنغافورة، مئات الموظفين من مقره الكائن في ناطحة سحاب اليوم الأربعاء، بعد اكتشاف إصابة موظف لديه بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال البنك إنه تم تأكيد إصابة الموظف بالفيروس صباح اليوم الأربعاء، بعد إجراء اختبارات أمس.

وكان فيروس كورونا قد ظهر في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان، العاصمة الصناعية وسط الصين في ديسمبر ومنذ ذلك الحين أصاب أكثر من 44 ألف شخص وقتل أكثر من 110 أشخاص في الصين.

وتلقى موظف البنك وأسرته دعما صحيا.

وقال البنك إنه يرصد احتمال مخالطة الموظف المصاب لموظفين وأطراف أخرى.

وتردد أنه طُلب من حوالي 300 موظف من الطابق الـ43 من برج "مارينا باي فاينانشيال سنتر تاور" العمل من المنزل بعد وقت قصير من تلقي البنك تأكيدا بالإصابة بالفيروس.

ولدى سنغافورة 50 حالة مؤكدة لفيروس كورونا، من بينها حالة الموظف المصرفي.