 تطوير مبنى لتوفيق المنازعات بالداخلية.. وخدمة إلكترونية لتلقى الاستفسارات - بوابة الشروق
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تطوير مبنى لتوفيق المنازعات بالداخلية.. وخدمة إلكترونية لتلقى الاستفسارات

مصطفى عطية:
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 12:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 12:58 م

افتتح مصطفى شحاته، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، أعمال تطوير مبنى لجان توفيق المنازعات الكائن بالمقر السابق بأكاديمية الشرطة بالعباسية "المرحلة الأولى"، بالإضافة إلى استحداث خدمة إلكترونية جديدة، يتم إطلاقها على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" moi.gov.eg لتلقى جميع الاستفسارات الخاصة بطلبات توفيق المنازعات لتخفيف الأعباء وتكبد النفقات عن المترددين على المبنى.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لتطوير الأداء الأمنى والخدمات التى تقدمها الوزارة لأبنائها من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، واستمرارًا لخطة تطوير الأداء بجميع المواقع الشرطية، وتطويرها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات فى سهولة ويسر.


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