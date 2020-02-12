منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تأسف لأحداث عنف ضد صحفيين في انتخابات أذربيجان

أعربت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، عن أسفها لوقوع أحداث عنف طالت صحفيين يقومون بتغطية الانتخابات في أذربيجان أمس.

وأعرب ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعني بحرية الإعلام هارلم ديسير في بيان اليوم الأربعاء، عن أسفه لاحتجازات تمت الليلة الماضية وحوادث عنف وإساءة معاملة للصحفيين خلال مظاهرة ذات صلة بالانتخابات في العاصمة باكو.

وأضاف "أشعر بقلق بالغ إزاء عمليات اعتقال الليلة الماضية وحوادث العنف وسوء المعاملة من قبل ممثلي إنفاذ القانون للصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات العامة"، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول على وجه الخصوص لأن الصحفيين كانوا يتابعون قضايا عامة متعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ".

ودعا ديزير، في بيانه السلطات الأزربيجانية إلى التحقيق بسرعة في هذه الحوادث ومحاكمة جميع المسئولين عنها وتوفير سبل العدل المناسب للضحايا، مشيرا إلى وجوب احترام وحماية حق الصحفيين في ممارسة عملهم بطريقة حرة وآمنة في جميع الأوقات.