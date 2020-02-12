مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة في البحيرة

لقي عامل مصرعه، وأصيب 13 آخرون بكسور وكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية في دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالكيلو 74 طريق الضبعة، وأسفر عن مصرع عامل وإصابة 13 آخرين بكسور وكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل الجثة لمستشفى الشيخ زايد، والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة تهميدًا للعرض على النيابة العامة.