تقرير: شركة الكهرباء الإسرائيلية تعد خطة لتطوير شبكة كهرباء الضفة الغربية

كشف تقرير إخباري إسرائيلي اليوم الأربعاء أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تعد خطة لتطوير شبكة الكهرباء في الضفة الغربية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي "مكان"، فإنه لأول مرة منذ عام 1967، قامت شركة الكهرباء الوطنية ببلورة خطة شاملة لتطوير البنى التحتية الكهربائية في الضفة الغربية للتجمعات السكنية الفلسطينية واليهودية على حد سواء.

ولفتت إلى أن وزير الطاقة يوفال شتاينتس أوعز قبل حوالي عام "بإعداد هذه الخطة التي من شأنها أن تحسن الخدمات الكهربائية، وذلك بعد سنوات من تزايد الأعطال وانقطاع التيار مرارا وتكرارا، وذلك بسبب مد خطوط الشبكة الكهربائية دون تخطيط مسبق وشامل".

وبموجب هذه الخطة، سيتم إنشاء محطتين لتوليد الطاقة في المنطقة بحلول عام 2025 ، ويُتوقع أن تنتهي كافة أعمال البنى التحتية بحلول عام 2040 المقبل، حيث سيتم مد أكثر من 300 كيلومتر من خطوط الضغط العالي في المنطقة .

وأعرب شتاينتس عن أمله في أن "تسهم هذه الخطة في تحسين ظروف الحياة واستقرار التزويد بالتيار الكهربائي لجميع السكان".