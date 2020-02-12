 شرطة هولندا: مرسل الطرود المتفجرة مبتز طلب دفع أموال - بوابة الشروق
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شرطة هولندا: مرسل الطرود المتفجرة مبتز طلب دفع أموال

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 8:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 8:25 م

أعلنت الشرطة الهولندية أن الطرد الذي انفجر بمركز للبريد في العاصمة أمستردام، اليوم الأربعاء، أرسل من قبل مبتز طلب أموالاً بعملة البيتكوين.

وأوضحت الشرطة - في بيان، نقلت عنه شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أنها تأخذ في الاعتبار إمكانية ارتباط الطرد بسلسلة من الطرود المتفجرة ورسائل التهديد التي أرسلت إلى عدد من الشركات الشهر الماضي. ولم ينفجر أي من هذه الطرود.

وكان طرد آخر انفجر اليوم داخل مكتب تابع لإحدى الشركات في أمستردام، وأوضحت الشرطة أنه لم يتم ضبط أي مشتبهين على خلفية الحادثين اللذين لم يتسببا في حدوث إصابات ولم يثبت وجود صلة بينهما.

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