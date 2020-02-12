السويد تعين سفيرا لتنسيق مكافحة الجريمة المنظمة

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أعلنت وزيرة الخارجية السويدية "آن ليندا"، اليوم الأربعاء، أن السويد سوف تعين سفيرا لتنسيق جهود مكافحة الجريمة المنظمة دوليا.

كما كشفت ليندا عن مزيد من الإجراءات لمواجهة الجريمة المنظمة التي لها "صلات خارجية" وذلك أثناء عرضها بيان السياسة الخارجية للحكومة أمام البرلمان.

وقالت ليندا إن وزارتها يمكن أن تدعم سلطات تنفيذ القانون، مضيفة أنه سوف يتم تكليف سفارات السويد في غرب البلقان وجنوب القوقاز وأمريكا اللاتينية "بمراقبة قضية الجريمة".

وكانت السويد قد شهدت خلال الأعوام الأخيرة زيادة في حوادث إطلاق النار والتفجيرات، التي ربطتها الشرطة بحرب العصابات وتجارة المخدرات غير القانونية.

وأضافت ليندا أن التعاون الدولي ضروري أيضا لمكافحة الجريمة المنظمة ومساعدة الدول الأخرى على مواجهة الأسلحة غير القانونية والمخدرات والفساد، مشيرة إلى وكالات مثل الشرطة الأوروبية "يوروبول".