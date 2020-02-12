نواب البرلمان الروسي يقترحون وسيلة أخرى لبقاء بوتين في السلطة 

ذكرت وسائل الإعلام الروسية اليوم الأربعاء أن النواب في مجلس الدوما (الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي) اقترحوا وسيلة أخرى لبقاء الرئيس فلاديمير بوتين في دوره الرسمي بعد انقضاء ولايته الحالية بعد أربع سنوات.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن مجموعة من النواب قدموا مسودة قانون من شأنها أن تمكن أي رئيس سابق أن يصبح عضوا مدى الحياة المجلس الفيدرالي (الغرفة العليا بالبرلمان الروسي).

ويتناوب بوتين (67 عاما) تولي السلطة كرئيس أو كرئيس للوزراء منذ عقدين فيما تنتهي ولايته الحالية في 2024. وهو الرئيس الروسي أو السوفيتي الأطول جلوسا على كرسي الرئاسة منذ الزعيم جوزيف ستالين.

واقترح بوتين مجموعة من التغييرات على الدستور في خطابه الخاص بحالة الأمة الشهر الماضي، داعيا إلى إصلاح قيادة البلاد.

ومن شأن التغييرات أن تعطي مزيدا من السلطة لرئيس الوزراء ومجلس الدولة الاستشاري ما أثار التكهنات أنه يمكن أن ينتقل إلى أحد هذين الدورين.

وأصر بوتين على ان مسودة القانون هذه يجب أن يتم البت فيها من خلال استفتاء وطني.

وتشمل التعديلات وضع حد أدنى للأجور ومخصصات المعاشات القائمة على أساس تكلفة المعيشة وهي الجوانب التي يمكن أن تساعد في إقناع الشعب بالتصويت لصالحها.