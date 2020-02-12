ارتفاع معدل البطالة في كوريا الجنوبية للشهر الخامس في يناير

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ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي في يناير.

وأظهرت بيانات للحكومة اليوم الأربعاء أن معدل البطالة قفز إلى 4% مقارنة بـ 7ر3% في ديسمبر.

وجاءت نسبة البطالة مرتفعة عن توقعات المحللين، حيث كانوا يتوقعون ارتفاعها إلى 8ر3%، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات اليوم الأربعاء أن العمالة بين الأشخاص ممن هم في الأربعينيات من أعمارهم انخفضت بنسبة 2ر0%على أساس سنوي.

وزاد عدد الوظائف في قطاع التصنيع، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية بنسبة 2ر0%، وهو تقدم طفيف مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى.