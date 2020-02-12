 شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
الأربعاء 12 فبراير 2020 2:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 1:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 1:17 م

أكدت إدارة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، خروج 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد من المستشفى بعد تماثلها للشفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 7 حالات من بين 28 حالة إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.

وقالت الإدارة - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن حالات الإصابة المؤكدة الثالثة والثامنة والسابعة عشرة على مستوى البلاد غادرت الحجر الصحي بعد شفائها التام .. مضيفة أن 21 مريضًا آخرين مازلوا يتلقون العلاج حاليًا من الفيروس في المستشفيات وهم في حالة مستقرة أيضا.

يُذكر أن لفيروس "كورونا" مجموعة من الأعراض تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك