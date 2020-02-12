إصابة 12 شرطيا بجروح في مصادمات بالناصرية العراقية

صرح العميد ناصر لطيف الأسدي قائد شرطة محافظة ذي قار العراقية اليوم الأربعاء بأن ضابطين و 10 من قوات الشرطة أصيبوا بجروح في مصادمات اندلعت بين القوات الأمنية ومتظاهرين في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، 375 كيلومترا جنوبي بغداد.

وقال الأسدي في بيان صحفي وزع اليوم "في اليومين الماضيين عاشت محافظة ذي قار فترة من الهدوء النسبي وإعادة الحياة إلى طبيعتها لكن هناك أياد خبيثة من داخل وخارج المحافظة، تسعى لتأجيج الوضع المستقر لإحداث فوضى وأعمال شغب وحرق قرب تقاطع البهو ،أدت إلى إصابة ضابطين بإصابات خطيرة وعشرة منتسبين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "العمل جار مع القضاء لإخلاء كافة الموقوفين من المتظاهرين الذين تم توقيفهم تحفظا وتحديد العناصر المشاغبة، وهناك تعاون مع رئاسة محكمة استئناف ذي قار للعمل على إسقاط كافة الدعاوى، وأوامر القبض عن المطلوبين بالتظاهرات، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة عمليات الاغتيال التي جرت في ذي قار وهي ذات طابع شديد السرية وجاري العمل بها".

وشهدت شوارع مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار موجة اضطراب بين المتظاهرين والقوات الأمنية بعد محاولة اغتيال فاشلة للناشط المدني المحامي علي معارج، حيث تجمع المتظاهرون في تقاطع البهو وأحرقوا الإطارات وقطعوا جسر النصر، ووصلوا إلى مبنى قيادة شرطة ذي قار لكن القوات الأمنية فرقتهم وأبعدتهم.