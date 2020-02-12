ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحد مستشفيات مدينة ووهان الصينية -بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد- قدم وجبة عشاء مكونة من "لحم السلاحف" للمرضى في الحجر الصحي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتقد فيه الخبراء أن فيروس كورونا انتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات وتناول الوجبات الغريبة بالصين، خاصة الخفافيش والثعابين.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز" عربية، نشرت الصحيفة مقطعا مصورا يظهر فيه أحد المرضى وهو يقول إن "المستشفى قدم له وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة".

• شهي ومفيد

وفقا للطب الصيني التقليدي، يعد لحم السلحفاة الناعمة "مفيدا"، ويعتقد الصينيون أن السلاحف غنية بالبروتين، ويمكن أن تساعد المرضى على الشفاء بسرعة أكبر.

كما يعتبر حساء السلاحف "Turtle Soup" من أشهر الأطباق الصينية، فهو -كما يعتقدون- يحتوي على قيمة غذائية مرتفعة ومذاق عشبي مميز.

والطبق عبارة عن حساء مصنوع من لحم السلاحف، خصوصا السلاحف الصينية الناعمة الدرع، والسلاحف الخضراء، والسلاحف النهّاشة "snapping turtle"، وهي نوع شائع من السلاحف التي تنتمي لفصيلة سلحفاة نهاشة "Chelydridae"، وتشبه كثيرا سلحفاة القاطور، إلا أنها أصغر حجما بالثلث، إذ يصل طولها ما بين الـ45 إلى 47 سم، وصدفتها أقل وصلبة ومغطاة أحيانا بالطحالب

ويتم تحضير الطبق عادة من مختلف أجزاء السلحفاة، كالجلد واللحم والأعضاء الداخلية.

لكن تعتبر الصين هذا الحساء "غير قانوني"؛ في حالة استخدام لحم السلاحف النادرة أو المهددة بالانقراض.

والآن، هل تعتقد أن تناول لحم السلاحف ظهر حديثا أو معروف فقط في الصين؟

• تناول السلحفاة رفاهية وثراء

وفقا لموقع "the chance of choice"، كان تناول السلاحف في العالم الغربي حتى عام 1900 من الرفاهيات، حيث كان يقتصر على الأغنياء أصحاب الثروات فقط. وفي القرن التاسع عشر، اعتبرت السلحفاة "شهية" و"رمزا للثروة".

وفي المملكة المتحدة، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، كان للحصول على لحوم السلاحف، يتم صيدها من مناطق مثل جنوب المحيط الهادئ وجزر الهند الغربية، وكان على الأشخاص الإبحار في المحيط بحثًا عن "البهجة الثمينة".

• الحساء ينتقل إلى إنجلترا

أصبح حساء السلاحف شائعًا في إنجلترا إبان العصر الفيكتوري (1837 - 1901)، عندما كان الأثرياء فقط هم الذين يستطيعون دفع ثمن لحم السلاحف.

ووجدت وصفة لشوربة حساء السلاحف في كتاب صادر عام 1902 بعنوان "The Home Cyclopedia of Practical Information"، والتي تضمنت غلي السلاحف من رأسها مع إزالة أدمغتها.

• الصين ليست الوحيدة

في أمريكا، يتم تحضير حساء السلاحف حاليا من المياه العذبة والسلاحف التي تربى في المزارع.

ووفقا لما جاء في موقع صحيفة "Pittsburgh Post-Gazette"، وهي أكبر صحيفة تخدم مدينة بيتسبرج في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن الموسم القانوني لصيد السلاحف بأمريكا يبدأ في 1 يوليو من كل عام. فكل ما تحتاجه هو رخصة صيد، وترخيص (إذا كنت تخطط لبيع السلاحف)، ويمكن للشخص الواحد صيد ما يصل إلى 15 سلحفاة نهّاشة من المياه العذبة يوميا.

وتعتبر "السلحفاة النهّاشة" هي النوع الوحيد المسموح للشخص بصيده في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل اصطياد واحدة من "السلحفاة النهاشة"، من الأفضل أن تكون مدركا لما تفعله، فيجب معرفة كيفية نصب فخ لتلك السلاحف حتى تتجنب عضها أو نهشها -كما يسميها البعض- لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى قطع أصابعك، فلكي تصطاد تلك السلاحف؛ عليك أن تلتقطها من ذيلها أو أرجلها الخلفية.

ويعشق الكثير من الأشخاص في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حساء السلاحف، إلى حد أنه يعتبر عنصرا أساسيا في العديد من المطاعم بها.

• السلاحف حساء مميز بالمطاعم الأمريكية

تقول تيريزا ديكر، المدير العام لسلسلة مطاعم في الولايات المتحدة، وفقا لموقع صحيفة "Pittsburgh Post-Gazette": "يتم تقديم شوربة السلاحف يوميًا في جميع مطاعمنا. فحساء السلاحف هو حساءنا المميز"، متابعة: "نصنع مخزونا من لحم السلحفاة، وهو داكن ولذيذ، ثم نضيف لحم السلحفاة المبشور عليه".

أما الشيف كين فينك، من مطعم "5 فولز" في بلدة "مسكاندليس" بمقاطعة ألجيني في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، يضيف: "حساء السلاحف شائع لدى كبار السن؛ لأنهم نشأوا وهم يتناولونه ويعرفونه منذ الصغر، بينما يريد أشخاص آخرون تجربته؛ لأنه شيء مختلف".

• يطيل العمر ومفيد للصحة

ووفقا لما جاء في موقع "tanserseng"، فإن "شوربة السلاحف" مفيدة للصحة وتساعد على إطالة العمر، متابعا أن "مستويات الكوليسترول المنخفضة، ومحتوى الدهون المنخفض، والبروتين العالي، الموجود في لحم السلاحف، تجعله طبقًا مرغوبًا للغاية".

وأضاف الموقع أن الأشخاص اليوم يستمتعون بطبق "شوربة لحم السلاحف" لنكهته الغنية وفوائده الصحية، مشيرا إلى أنه ثبت مؤخرا أن هذه الوجبة "تخفض ضغط الدم، وتزيد من نسبة إزالة السموم من الدم، وتحسن وظائف الكلى، وتزيد من القوة الجنسية.

• لحم السلاحف آمن للأكل بشرط!

ووفقًا للجنة بنسلفانيا للأسماك والقوارب (وهي الوكالة الحكومية المسئولة عن تنظيم جميع عمليات الصيد والقوارب في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة)، تبين أن لحم السلاحف يحتوي على كميات صغيرة فقط من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وهو آمن للأكل، "لكن ينصح بتقليل التعرض للملوثات أثناء تناوله عن طريق التخلص من جميع الدهون والأعضاء الداخلية قبل طهي لحم السلحفاة".

وبعد 100 عام من اختلاف الأذواق والأطباق في تناول السلاحف، وصيد الأشخاص للسلاحف أينما وجدوها؛ انقرض عدد من أنواعها تقريبًا. والآن، أصبح لا يمكن مواكبة تناول لحوم السلاحف كالسابق، وخاصة بعد أن أصبحت مهددة بالانقراض.