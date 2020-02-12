مديرية أمن الإسكندرية تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء

أقامت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة، اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، إحتفالية كبرى، مساء اليوم الأربعاء؛ لتكريم أسر الشهداء، تزامنًا مع إحتفالات عيد الشرطة رقم 68.

حضر الاحتفالية محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، وقائد القوات البحرية، الفريق أحمد خالد حسن، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء أركان حرب خالد شوقي، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، اللواء هشام نصر.

وخلال كلمته أكد المحافظ على أن مكتبه مفتوح لجميع أهالي الشهداء، ولهم الأولوية في تلبية طلباتهم، وهذا أقل ما يكون لرد الجميل للشهداء الذين ضربوا أسمى معاني التضحية بأرواحهم دفاعًا عن أرض مصر وشعبها، لتظل صامدة حتى الوصول بها للمكانة التاريخية التي تستحقها.