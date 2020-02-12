

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل ارتفاع الجنيه أعلى مستوي له منذ ثلاث سنوات.

وطبقًا لآخر تحديث، استقرت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل ١٥.٦٨ جنيه للشراء و١٥.٧٨ جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي استقرارًا ليسجل ١٥.٦٦ جنيه للشراء و١٥.٧٦ جنيه للبيع.

وشهد الدولار في البنك التجاري الدولي هدوءًا ليسجل ١٥.٦٦ جنيه للشراء و١٥.٧٦ جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس تراجع الدولار بمقدار قرشين ليسجل ١٥.٦٦ جنيه للشراء و١٥.٧٦ جنيه للبيع.

وحافظ الدولار في البنك الأهلي اليوناني على هدوئه ليسجل ١٥.٦٨ جنيه للشراء و١٥.٧٨ جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

وطبقًا لموقع البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي استقرارًا ليسجل ٤.١٦ جنيه للشراء، وهدوءًا في سعر البيع ليسجل ٤.٢٠ جنيه للبيع، كما شهد الدرهم الإماراتي هدوءًا ليسجل ٤.٢٦ جنيه للشراء، وهدوءًا في سعر البيع ليسجل ٤.٢٩ جنيه.