ماكرون يدعو حفتر لزيارة فرنسا

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وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الدعوة لقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر؛ لزيارة فرنسا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.