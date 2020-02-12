 ماكرون يدعو حفتر لزيارة فرنسا - بوابة الشروق
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ماكرون يدعو حفتر لزيارة فرنسا

ماكرون وحفتر
ماكرون وحفتر
هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 7:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 7:06 م

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الدعوة لقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر؛ لزيارة فرنسا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.


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