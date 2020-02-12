ماكرون يدعو حفتر لزيارة فرنسا

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الدعوة لقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر؛ لزيارة فرنسا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.