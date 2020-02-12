غارات جوية على محيط نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



أفادت مصادر سورية اليوم الأربعاء بتعرض محيط نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب لقصف من طائرات حربية.

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية - أن الموقع تعرض لأضرار مادية كبيرة بسبب الغارات في محيطه، والتي تقع في ريف إدلب الشرقي.

وقبل أيام قُتل 5 جنود أتراك في قصف مدفعي للجيش السوري على نقطة مراقبة تركية في مطار "تفتناز" العسكري.

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر ميدانية سورية باستمرار دخول الأرتال العسكرية التركية إلى الأراضي السورية، حيث دخل رتلان صباح اليوم من معبر كفر لوسين باتجاه الأراضي السورية.

وأضافت المصادر، أن الأرتال توجهت نحو ريف حلب الغربي وأنشأت نقطة عسكرية جديدة على طريق الأتارب، مبينة أن الرتلين العسكريين ضما قرابة 100 آلية عسكرية منها دبابات ومدرعات وناقلات جند.