كمبوديا توافق على استقبال السفينة السياحية التي كانت تبحث عن مرسى لها

تتوجه السفينة السياحية، التي رفضت عدة دول آسيوية رسوها بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد إلى كمبوديا، التي وافقت على دخولها مياهها.

ومن المقرر أن تصل السفينة "فيستردام" مدينة سيهانوكفيل الكمبودية صباح غد الخميس، بحسب ما قالته شركة هولاند أمريكا لاين المالكة لها اليوم الأربعاء.

وكتبت الشركة تغريدة قالت فيها "تم الحصول على جميع الموافقات، ونحن ممتنون للسلطات الكمبودية لدعمها.

ويذكر أن السفينة كانت قد غادرت هونج كونج وتايوان في وقت سابق من هذا الشهر، وعلى متنها 2257 راكبا، رفضت كل من الفلبين وتايوان واليابان استقبالهم بسبب المخاوف من فيروس كورونا الجديد.

وقالت شركة "هولاند أمريكا لاين" على موقعها: "السفينة ليست في الحجر الصحي، وليس لدينا سبب للاعتقاد بوجود حالات مصابة بالفيروس على متنها على الرغم من التقارير الإعلامية".

وكانت السفينة قد أعلنت في وقت سابق عن خططها للرسو في تايلاند غدا الخميس، ولكن السلطات التايلاندية رفضت منحها الموافقة على دخول مياهها.