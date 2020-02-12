هولندا: انفجار في محيط مبني البريد بأمستردام

الأكثر قراءة
ريا أبي راشد: فستان يسرا أجمل فستان في حفل الأوسكار
مصر 100 مليون نسمة.. تعرّف على أعلى وأقل المحافظات تعدادًا للسكان -خريطة تفاعلية
عالم صيني: فات الأوان لوقف انتشار فيروس كورونا
بعد اتهامه بالتخلي عنه.. محمد رمضان يرد على الطيار أشرف أبو اليسر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
نعم
لا
أحدهما فقط
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار في مبني البريد في العاصمة الهولندية أمستردام.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، في نبأ عاجل، إن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات حتي الأن.