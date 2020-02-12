 هولندا: انفجار في محيط مبني البريد بأمستردام - بوابة الشروق
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هولندا: انفجار في محيط مبني البريد بأمستردام

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:12 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:12 ص

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار في مبني البريد في العاصمة الهولندية أمستردام.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، في نبأ عاجل، إن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات حتي الأن.

 


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