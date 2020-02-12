هولندا: انفجار في محيط مبني البريد بأمستردام

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أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار في مبني البريد في العاصمة الهولندية أمستردام.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، في نبأ عاجل، إن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات حتي الأن.