يونج يطيح بأندرسون من بطولة نيويورك للتنس

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صعد التايواني جاسون يونج إلى الدور الثاني ببطولة نيويورك المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 7 / 6 و6 / 4 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وجاء فوز اللاعب التايواني المصنف 131 على العالم، والذي وصل إلى دور الثمانية بنسخة العام الماضي من البطولة، بمثابة صدمة لأندرسون المتوج بلقب البطولة عام 2018 .

ويلتقي يونج في الدور الثاني، البريطاني كاميرون نوري المصنف السابع للبطولة والذي تأهل بالفوز على الأمريكي براين شي 7 / 6 و6 / 3 .

واستهل البريطاني الآخر كيلي إيدموند المصنف الثامن للبطول، مشواره في نيويورك بالفوز على الياباني ياسوتاكا أوشياما 7 / 5 و6/4 في مباراة استغرقت ساعة واحدة و44 دقيقة.

ويلتقي إيدموند في الدور الثاني، الألماني دومينيك كويبفر الذي تأهل بالفوز على الكندي برايدن شنور 7/ 5 و6 /4.