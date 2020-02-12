عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد تعرض مناطق بشمال إيران إلى عاصفة ثلجية غير مسبوقة.

وتسببت هذه العاصفة في تعطيل حركة السير، وقطع شبكة المواصلات، في مدينة رشت بمحافظة جيلان، الواقعة شمال إيران.



