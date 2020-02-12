 بالفيديو.. عاصفة ثلجية غير مسبوقة تضرب شمال إيران - بوابة الشروق
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بالفيديو.. عاصفة ثلجية غير مسبوقة تضرب شمال إيران

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 2:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 2:12 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد تعرض مناطق بشمال إيران إلى عاصفة ثلجية غير مسبوقة.
وتسببت هذه العاصفة في تعطيل حركة السير، وقطع شبكة المواصلات، في مدينة رشت بمحافظة جيلان، الواقعة شمال إيران.


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