أيربنب لتأجير الغرف السكنية عبر الإنترنت تسجل خسائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي

نقل موقع داو جونز الاقتصادي الأمريكي عن مصادر مطلعة القول إن شركة خدمات تأجير الغرف السكنية عبر الإنترنت أيربنب سجلت خسائر صافية بقيمة 322 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مقابل أرباح صافية بقيمة 200 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 65ر1 مليار دولار، في حين زادت النفقات بوتيرة أسرع، ومن المتوقع استمرار زيادة الإنفاق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج أن تسجيل خسائر خلال العام الماضي يمكن أن يؤثر على قيمة الشركة قبل الطرح العام الأولي لأسهمها، حيث أشار أخر تقييم للشركة إلى أن قيمتها أقل من 31 مليار دولار التي سجلتها في أخر عملية زيادة لرأسمالها في 2017.

في الوقت نفسه فإن تحديد توقيت تنفيذ الطرح العام الأولي سيتأثر بانتشار فيروس كورونا المتحور في الصين، خاصة وأن نشاطها في الصين تراجع بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي، بسبب الفيروس الذي أدى إلى وفاة أكثر من 1000 شخص وأصاب حوالي 41 ألف شخص آخرين في الصين.