كشف هوية بريطاني نقل فيروس كورونا لـ11 مواطنا أوروبيا: «أصبتهم دون قصد»

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الثلاثاء، إنه تم الكشف عن هوية بريطاني نقل فيروس كورونا لـ11 مواطنا أوروبيا، بينهم مواطنين بريطانيين.

"الناشر الفائق" كما اسمته الصحافة المحلية، هو رجل أعمال متزوج وقائد كشافة يدعى "ستيف والش"، أصاب 11 شخصًا عن غير قصد في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة خلال تنقلاته ما بين الصين وفرنسا ولندن.

بقى "والش"، 53 عاما، في الحجر الصحي داخل مستشفى لندن حتى تعافى تماما من المرض، وذلك بعد أن أصيب بالمرض في مؤتمر عقد في سنغافورة، وقال: "أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام مع الآخرين الذين أصبتهم بفيروس كورونا دون قصد".

يعيش "والش" مع زوجته كاثرين، وقد أصيب بالفيروس خلال مؤتمر عقد في أحد الفنادق بسنغافورة، نظمته شركة بريطانية لتحليل الغاز، يعمل فيها منذ أكثر من أسبوعين.

سافر "والش" بعد ذلك إلى جبل للتزلج في فرنسا، حيث يعتقد أنه المكان الذي انتقل منه الفيروس إلى أوروبا؛ وذلك لقضاء عطلة تزلج مع الأصدقاء، حيث نقل الإصابة لـ11 شخصا أوروبيا كانوا في نفس الرحلة، بالإضافة لزوجته وابنه البالغ 9 سنوات.

في وقت لاحق، انتقل "والش" من جنيف إلى لندن على متن طائرة تضم 100 راكب وطاقمها، وعند وصوله لندن شعر ببعض الأعراض الصحية، فاتصل بهيئة الصحة البريطانية وأخبرهم باحتمال إصابته بالمرض، ثم ذهب برفقة أسرته إلى مستشفى في مقاطعة رويال ساسكس في برايتون؛ لإجراء الاختبارات قبل نقله إلى وحدة متخصصة في لندن.

يأتي ذلك فيما أصيب 43 ألفا و132 شخصًا في جميع أنحاء العالم بالمرض، وتوفى 1018 آخرين، فيما تتم معالجة 6 من البريطانيين المصابين الذين اختلطوا به في فرنسا وإسبانيا.