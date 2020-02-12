منظمة مراسلون بلا حدود: منع الصحفيين من تغطية المظاهرات الفلسطينية

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ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 12 صحفيا، يغطون الاحتجاجات في الضفة الغربية أصيبوا أو تم عرقلة عملهم منذ كشف النقاب عن الخطة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأضافت المنظمة غير الربحية أنها سجلت 16 حالة لعرقلة عمل الصحفيين منذ كشف النقاب عن الخطة في 28 يناير الماضي.

وشملت خمس من تلك القضايا صحفيين تعرضوا لإصابات برصاص مطاطي أو غاز مسيل للدموع، خلال اشتباكات بين قوات إسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.

ودعت المنظمة السلطات إلى ضمان أن الإعلام قادر على تغطية التطورات في أعقاب الكشف عن الخطة.

وتابعت المنظمة أن هناك حوادث أيضا لمراسلين يتم احتجازهم لعدة ساعات أو تهديدهم من قبل جنود إسرائيليين أثناء العمل.