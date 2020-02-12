اليوم جمعية وشعبة الأوراق المالية تناقش 3 مقترحات تعالج أزمة «الدمغة» بالبورصة

عبدالعزيز: رسوم الدمغة لم تحقق الحصيلة المستهدفة



تستعد كل من جمعية وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، لتقديم طلب إلى وزارة المالية، يحتوى على 3 مقترحات تتعامل مع رسوم الدمغة الفترة المقبلة، وتجنب التعاملات فى السوق آثارها السلبية، بحسب عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة.



وقال عبدالعزيز، لـ«الشروق»، إن تلك المقترحات التى سيتم مناقشتها مساء اليوم الأربعاء فى اجتماع للشعبة، تشمل تعليق العمل برسوم الدمغة مؤقتا، أو إلغاءها، أو حصر التحصيل على الأرباح فقط، مشيرا إلى أنه بعد ما يقترب من 3 سنوات من تطبيق رسوم الدمغة، كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية، لم تحقق الحصيلة المستهدفة منها، وفى الوقت نفسه تعد من العوامل السلبية على أداء السوق، «كانت الحكومة تستهدف تحصيل مليارات الجنيهات منها، وحصيلتها لم تلامس حتى المليار»، وفق قوله.



وبحسب إحصائيات حديثة، فإن الحصيلة الضريبية المحققة من تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة لم تتجاوز 700 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، فيما تستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 1.3 مليار جنيه منها خلال العام المالى الجارى 2019/ 2020.



وقامت الحكومة، بعد فشل تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية، وآثارها السلبية التى انعكست على التعاملات، بسبب عدم وضوح البنود ومشاكل التطبيق، بتأجيل تطبيقها لمدة 3 سنوات، تنتهى فى مايو المقبل، لحين إجراء تعديلات عليها.



فيما تم فرض رسوم الدمغة كبديل لها بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 فى الألف، وانتهى العمل بها فى 31 مايو 2017، والثانية بنسبة 1.5 فى الألف من أول يونيو 2018 وحتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 فى الألف، وكان من المفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، ولكن وافق البرلمان على طلب وزارة المالية، بناء على مقترح من جمعية الاوراق المالية لإلغاء المرحلة الثالثة وتم تثبيتها عند 1.5 فى الألف.



وتحصل تلك النسبة من البائع والمشترى عند تنفيذ أى عملية فى السوق، بغض النظر عن تحقيقها ربحا من عدمه.

«جمعية الأوراق المالية، تقوم بأنشطة متعددة لعلاج أزمة ضريبة الدمغة واجتماع الشعبة اليوم واحد من المجهودات التى تقوم بها»، وفق عبدالعزيز، مضيفا «أى أن مستثمر صغير يعمل بنحو 100 ألف جنيه فى البورصة، غالبا استثماراته نقصت بسبب تلك الرسوم، لأن كثير من المستثمرين لم يحققوا أداء جيدا بسبب تراجع أداء البورصة لأسباب متعددة وتراجع حجم التعاملات اليومى».



وتعانى البورصة المصرية من تراجع الاداء منذ عام 2018، لعدة أسباب محلية وعالمية، كما هبطت قيمة التعاملات اليومية، والتى كانت تتجاوز المليار جنيه، إلى ما دون الـ500 مليون جنيه.



وبحسب مصادر حكومية فى تصريحات سابقة، فمن المتوقع أن يعقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعا نهاية فبراير الجارى، لحسم مصير الضرائب الرأسمالية على البورصة، والمجمدة لمدة 3 سنوات، حيث سيناقش الاجتماع أيضا حسم مصير تطبيقات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.



ويضم الاجتماع الأطراف ذات الصلة بالملف من هيئة الرقابة المالية، والبورصة، وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى، ومصلحة الضرائب.