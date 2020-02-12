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اعتقال مدير أكبر مجمع إعلامي خاص في الجزائر

جهاز الدرك الوطني في الجزائر
جهاز الدرك الوطني في الجزائر
الجزائر - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:21 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:21 م

قالت وسائل إعلام محلية إن جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع اعتقل اليوم الأربعاء، أنيس رحماني، الرئيس التنفيذي للمجمع الاعلامي "النهار" الخاص في الجزائر، على خلفية تورطه في قضايا فساد.

وقالت ذات المصادر إن رحماني يواجه تهم استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة، وتكوين أرصدة مالية بالخارج، ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

ويتردد أن رحماني نسج علاقات قوية للغاية مع المحيط المقرب من الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، حيث ما زال الجزائريون يتذكرون جيدا تحديه لأحد مسؤولي جهاز المخابرات خلال الحوار الهاتفي الذي دار بينهما وبثته القناة التي يملكها.


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