صندوق النقد الدولي يعتزم تقديم المشورة للبنان للتعامل مع الأزمة المالية

أعرب صندوق النقد الدولي اعتزامه تقديم المشورة الفنية التي يحتاج إليها لبنان للتعامل مع أزمته المالية، مع اقتراب لبنان من اتخاذ قرارات صعبة بشأن سداد الديون الأجنبية التي يحل أجل سدادها في الشهر المقبل.

وذكر الصندوق في بيان "تلقينا مؤخرا طلبا من السلطات اللبنانية لتقديم المشورة والخبرة الفنية للتعامل مع تحديات الاقتصاد الكلي التي يواجهها اقتصاد لبنان. ونحن مستعدون لمساعدة السلطات.. أي قرارات بشأن الديون ستتخذها السلطات بعد التشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إنه من المتوقع أن يرسل صندوق النقد وفدا إلى لبنان في وقت قريب للغاية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على سندات الخزانة اللبنانية إلى مستويات عالية للغاية اليوم الأربعاء في ظل تكهنات بأن الحكومة اللبنانية قد لا تسدد أقساط ديون قيمتها 2ر1 مليار يورو تستحق السداد خلال أقل من شهر.

كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد قال أمس إن لبنان يحتاج إلى مساعدة صندوق النقد الدولي في وضع مسودة خطة إنقاذ اقتصادي وحسم قرارها بشأن موقف الديون التي تستحق السداد.