انتقادات برلمانية لتباطؤ التحرك في ملف تقنين «أراضى وضع اليد»

عمر: الملف فى حاجة ماسة إلى إحراز تقدم ولا يحتمل التأجيل.. وعيسى: كنا نستهدف 100 مليار جنيه كمرحلة أولى منذ 3 سنوات

طالب عدد من النواب، الحكومة، بضرورة إحراز تقدم فى ملف تقنين الأراضى محل وضع اليد، نظرا للفائدة الهائلة المتوقعة من وراء الملف؛ حيث ستئول حصيلة عمليات التقنين إلى خزانة الدولة، منتقدين تباطؤ الحكومة فى ملف تقنين الأراضى.

واستنكر وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، عدم تحقيق الحكومة الأهداف المأمولة من خطة الاستفادة من أراضى الدولة محل وضع اليد، مشيرا إلى أن هذا الملف لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك.

وتابع لـ «الشروق»، أمس؛ أن هذا الملف قد يدر مئات الملايين بسبب استرداد اراضى الدولة، والتى يكون مصيرها اما ضمها لخزانة الدولة ضمن الايرادات أو تصبح تابعة لولاية جهة ما، موضحا أن البرلمان حريص تماما على استيفاء حق الدولة وتسيير الإجراءات وتسهيلها أمام مقدمى طلبات التقنين حتى لو تتطلب الأمر أى علاج تشريعى اول تدخل برلمانى لاتمام هذه المهمة.

ووجه رئيس لجنة الخطة والموازنة، حسين عيسى، مطالبات عاجلة للحكومة بإعادة دراسة خطتها التنفيذية التى تسير عليها بشأن أراضى الدولة، محل وضع اليد، معربا عن استياءه نظرا لكون النتيجة بعد مرور 3 سنوات على هذا الملف لا تتخطى 3٪ تعاقد فقط من مقدمى الطلب للتقنين، والذين يصل عددهم لأكثر من 280 ألف طلب، قائلا «كنا نستهدف تسجيل حصيلة بـ100 مليار جنيه كمرحلة أولى منذ 3 سنوات».

واعتبر فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الحكومة بذلك لم تسجل الموازنة العامة حتى الآن أى ربح من هذا الملف ولازالت صفرا، مؤكدا: «تعشمنا، وكنا نتطلع أن تسجل أى رصيد يتم استغلاله كموردا فى موازنة العام القادم».

وأكد عيسى أن ملف أراضى الدولة لابد وأن يسير بأسرع وقت ممكن، لاستيفاء حق الدولة، خاصة وأنه من أهم مصادر الإيرادات بالموازنة، وإذا كان هناك قصور فى التشريع فلابد من معالجته وإرساله للبرلمان.

وأشار إلى أن ملف استرداد أراضى الدولة لا يحتمل الانتظار بأى شكل، لافتا إلى أن مجلس النواب يميل لتقنين أراضى وضع اليد أكثر من إزالة التعديات، ولكن مع عدم تقدم البعض لطلبات التقنين وعدم وجود جدية فى تسليم ما يستحوذ عليه الأهالى للدولة يستلزم الرد عليها بردع حال استمراره بإزالة هذه التعديات.