علاء عابد عن مراسل الجزيرة: كيف تحدث له تجاوزات في السجن ولا يتقدم محاميه ببلاغات؟

عابد: زيارة الوكالات الأجنبية للسجون بمثابة صفعة قوية لقناة الجزيرة

قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لديه أكثر من 30 تقريرا من منظمات أجنبية عن تعرض «محمود حسين»، مراسل قناة الجزيرة القطرية للتعذيب، مؤكدًا أنه زاره بنفسه ولا صحة لهذه التقارير.

وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إلى حديث محمود حسين إلى الإعلام حول زيارة فريق محاميه له شهريًا، متسائلًا: «كيف تحدث له تجاوزات ولا يتم تقديم بلاغات من محاميه إلى النيابة العامة أو للنائب العام؟».

وأضاف أن المطالبين بالإفراج عنه بينما هو قيد العدالة، لا يدركوا معنى دولة مؤسسات وسلطة قضائية وفصل بين السلطات ورئيس جمهورية، متسائلًا: «هو عايز عضو مجلس النواب أو رئيس لجنة حقوق الإنسان يروح السجن ياخد محمود حسين يقوله روح بيتكم؟».

وأكد أن قناة الجزيرة لا تستطيع التحدث عما تفعله تركيا في سوريا وليبيا، مشيرًا إلى نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ممر آمن من تركيا لليبيا.

وذكر أن زيارة الوكالات الأجنبية للسجون المصرية بمثابة صفعة قوية لقناة الجزيرة، معبرًا عن سعادته لما حدث اليوم؛ كرئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وأنهم مستمرون في العمل بملف حقوق الانسان، وأن مصر لن تعود للخلف.

واستقبل قطاع السجون، عددًا من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية بمصر، لزيارة سجني ليمان طرة وعنبر الزراعة، للتعرف على التطور الكبير الذي شهدته السجون المصرية، تطبيقًا للسياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى تأهيل السجناء ورعايتهم.

وأجرت قناة العربية مقابلة مع مراسل الجزيرة «محمود حسين» على هامش زيارة نظمتها إدارة السجن، وقال فيها: «أحصل على كافة حقوقي الطبية وأذهب إلى العيادة في أي توقيت، فضلا عن السماح لي بزيارات أسبوعية»، مردفا: «يُسمح لي بدخول الكتب والصحف وكافة ما أريد، وعلاقتي مع إدارة السجن جيدة».