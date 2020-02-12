أردوغان: ردنا لن يقتصر على إدلب إذا ما تكرر الاعتداء على قواتنا

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هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الرد التركي لن يقتصر على إدلب إذا ما تكررت اعتداءات النظام السوري على القوات التركية في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا.