 أردوغان: ردنا لن يقتصر على إدلب إذا ما تكرر الاعتداء على قواتنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان: ردنا لن يقتصر على إدلب إذا ما تكرر الاعتداء على قواتنا

أردوغان
أردوغان
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:53 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:53 ص

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الرد التركي لن يقتصر على إدلب إذا ما تكررت اعتداءات النظام السوري على القوات التركية في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا.

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