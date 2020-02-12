الدفاع الروسية: السبب في أزمة إدلب هو عدم تنفيذ تركيا لالتزاماتها

علنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن السبب في أزمة إدلب هو عدم تنفيذ تركيا لإلتزاماتها.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن العسكريين الروس يعملون في سوريا ضمن اتفاقات سوتشي، مشددة على أن نقل تركيا مدرعات إلى منطقة إدلب يفاقم الوضع هناك.

وكانت تركيا قد نقلت - في وقت سابق - أكثر من 1000 مركبة عسكرية وما يزيد عن 5 آلاف جندي إلى إدلب، مع التقدم الكبير للجيش السوري في ريف محافظتي إدلب وحلب.

ورغم تهديد أطلقه الرئيس التركي رجب أردوغان، الأسبوع الماضي، حيث قال إنه سيمهل القوات السورية حتى نهاية فبراير الجاري للانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية في المنطقة، تمكن الجيش النظامي السوري من السيطرة على عدة بلدة جديدة، فضلا عن طريق (دمشق / حلب) الدولي الاستراتيجي بشكل كامل.