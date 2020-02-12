 الرئيس المكسيكي يقدم خطة لمكافحة المحاباة القضائية والانتهاكات - بوابة الشروق
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الرئيس المكسيكي يقدم خطة لمكافحة المحاباة القضائية والانتهاكات

الرئيس المكسيكيأندريه مانويل لوبيز اوبرادو
الرئيس المكسيكيأندريه مانويل لوبيز اوبرادو
مكسيكو سيتي - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:38 م

قدم الرئيس المكسيكي ورئيس أعلى محكمة في البلاد مقترحا لإصلاح القضاء يستهدف مكافحة الفساد وتحسين وصول المرأة إلى المناصب القضائية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور اليوم الأربعاء، أشار ارتورو زالفيدار، رئيس المحكمة العليا، إلى المقترح ووصفه بأنه "إصلاح عميق للغاية".

وقال زالفيدار إن أهدافه الرئيسية هي تقوية الآليات ضد المحاباة والاعتداء الجنسي في النظام القضائي، والتكافؤ بين الجنسين وإقامة شبكة أفضل من المدافعين الحكوميين عن الفقراء في البلاد.

وقال لوبيز اوبرادور، الذي جاء إلى السلطة في عام 2018 بعد حملة ركز خلالها على استئصال الفساد، إنه سيرسل مقترح إصلاح القضاء الذي صاغته المحكمة العليا إلى الكونجرس في الوقت المناسب.

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