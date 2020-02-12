شدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، على أن محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي سينضم إلى الفراعنة في الأولمبياد بشرط موافقة فريقه.

وقال غريب، في تصريحات تلفزيونية، عبر "أون سبورت": "محمد صلاح سينضم إلي قائمة منتخب مصر في الأولمبياد بالتأكيد ولكن بعد موافقة فريق ليفربول علي ذلك".

وتابع: "صلاح حالة خاصة ومصنف من أفضل 3 لاعبين في العالم، ولو رغبته أن ينضم معنا فذلك سيتطلب منه مجهودا".

وأوضح: "لم يحدث تواصل مع محمد صلاح بشأن ضمه، الأمر متروك له هو وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وهم على اتصال".

وواصل: "إذا ظلت نسب مشاركة اللاعبين مع فرقهم بهذه الطريقة سأضم ثلاثة لاعبين كبار جاهزين".

وأشار غريب، إلى أن هناك أكثر من وجه جديد سيتم ضمه للفراعنة، مثل حسن علي لاعب المصري، وفادي فريد لاعب أسوان، محمود جاد حارس إنبي وآخرين".

وأردف: "جاءت لنا عروض كثيرة بشأن خوض مباريات ودية في دبي وإسبانيا وكوريا، وفي خلال هذا الأسبوع سيتم الحسم".

وأكمل: "أفضل مواجهة مدارس مختلفة لم أواجهها قبل ذلك سواء من أمريكا اللاتينية أو أوروبا، يجب التنويع، موضحاً أن مصر ستكون في المستوى الثاني في الأولمبياد".

واختتم: "قلق جدًا من عدم مشاركة بعض اللاعبين الأساسيين مع أنديتهم، ولذلك كنت سعيد جدًا من انتقالات بعضهم من أنديتهم على سبيل الإعارة".