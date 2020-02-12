التحفظ على حاويتي «حشيش» قبل تهريبهما من ميناء الإسكندرية

أمرت نيابة الميناء في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالتحفظ على حاويتين قادمتين من ميناء إحدى الدول العربية، إلى ميناء الإسكندرية البحري، بعد أن ضبطوا بداخلهما 3 أطنان و900 كيلو جرام، من مخدر الحشيش، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، مع سرعة ضبط وإحضار المسئولين عن المخدرات للتحقيق معهم.

وتمكن ضباط مباحث مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة في الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب الحاويتين، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، حول وصول الحاويتين، ومشمولهما المستندي الرسمي "معلبات معدنية لمنتج غذائي عبارة عن حمص مخلوط بالطحينة" مشحونة بمعرفة إحدى الشركات الكائن مقرها في محافظة القاهرة، وقيام أصحابها بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع "قطاعي: الأمن الوطني، والأمن العام، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، والسلطات الجمركية"، حيث تم تشكيل لجنة "أمنية - جمركية" لتفتيش الحاويتين داخل الميناء، وفض المعلبات المعدنية، التي تحتوى المنتج الغذائي وعددها 15 ألف و842 عبوة تحوي بداخلها مخدر الحشيش.

وكشفت التحريات الأولية عن تحديد هوية العناصر القائمة على جلب وتهريب تلك الشحنة من داخل وخارج البلاد، وجارٍ تكثيف الجهود لضبطهم، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ390 مليون جنيه.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وتباشر نيابة الميناء التحقيق.