 الصاعد وليامسون يسجل 31 نقطة ويقود انتفاضة بليكانز - بوابة الشروق
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الصاعد وليامسون يسجل 31 نقطة ويقود انتفاضة بليكانز

رويترز
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:52 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:52 ص

أحرز الشاب الصاعد زيون وليامسون 31 نقطة في أفضل حصيلة في مسيرته ليقود نيو أورليانز بليكانز للفوز 138-117 على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء الثلاثاء.

وعاد وليامسون بعد غياب مباراة واحدة بسبب إصابة في الكاحل وتألق في التسجيل واستحوذ على تسع كرات مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة.

وشارك جوش هارت بدلا من براندون إنجرام، المنضم لفريق كل النجوم لكنه غاب بسبب إصابة في الكاحل، وسجل 17 نقطة منها 12 نقطة في الربع الثالث ليحقق بليكانز انتفاضة رائعة.

وكان بليكانز تأخر بفارق 16 نقطة في الشوط الأول لكنه تفوق تماما في الربع الثالث 41-21 ليشق طريقه نحو انتصار كبير.

وسجل سي جيه مكولوم وداميان ليلارد 20 نقطة لكل منهما مع بليزرز وأضاف كارميلو أنطوني 18 نقطة.

وهذا الانتصار الثالث على التوالي لنيو أورليانز أمام بورتلاند هذا الموسم.

 


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