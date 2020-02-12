جنبلاط يدعو إلى اصطفاف وطني لبناني يدفع لاستقالة الرئيس عون

طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان وليد جنبلاط، الأربعاء، المعارضة بـ"اصطفاف وطني عريض" يدفع باتجاه استقالة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.

وعبر جنبلاط في تصريحات لصحيفة "العرب" اللندنية، عن عدم قدرته على تحمل مسئولية الدعوة إلى استقالة عون وحده، من دون اصطفاف وطني عريض لتحقيق ذلك، معتبرا أن عهد الرئيس عون "وصل إلى أفق مسدود ولا بد من التغيير".

وعن الحراك الشعبي، قال جنبلاط: "أسأل الحراك والأحزاب ما البديل لإسقاط الطبقة السياسية"، مضيفا أن "السؤال المحوري هو من ينجز الانتخابات المبكرة، وفي رأيي الجواب هو المجلس النيابي الحالي، أي أن التغيير يجب أن يمر عبر المؤسسات، الحراك قام بثورته احتجاجا، والمهم هو استيعاب أن التغيير شعبي ولكن أيضا من خلال المؤسسات".

وانتقد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الوزاري الذي تلاه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في المجلس النيابي، أمس الأول، تمهيدا للتصويت على منح حكومته الثقة، مشيرا إلي أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري "افتتح الجلسة البرلمانية ولم يكن النصاب واضحا".

ونالت حكومة دياب، أمس الثلاثاء، ثقة مجلس النواب بـ 63 صوتا، من أصل 84 نائبا حضروا الجلسة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وحجب 20 نائبا الثقة عن الحكومة، في حين امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت.

وفي ديسمبر الماضى، كلفت الرئاسة اللبنانية حسان دياب، الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي (2011-2014)، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.

ونال دياب تأييد 69 من النواب الذين شاركوا في استشارات تشكيل الحكومة، وغالبيتهم من كتلة حزب الله وحلفائه من التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون، وحركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.