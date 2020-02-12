تمنى سعد محمد، ناشئ نادي الزمالك، أن يكتب له محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مشيرًا إلى أنه تلقى وعدًا من رئيس الزمالك مرتضى منصور، ونجله أمير المشرف العام على قطاع الكرة، بعدم التخلي عنه وعلاجه في أفضل مكان بالعالم.

وقال سعد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "أحب محمد صلاح وأتمنى أن يكتب لي على تويتر، وأمنية حياتي أن أصل لما وصل إليه".

وأوضح: "الكيماوي أهلكني وأتعبني، وأدعي ربنا أن يصاب السرطان بسرطان يقضي عليه".

وأضاف: "أتمنى أن أعود لممارسة كرة القدم، وإن شاء الله سأعود، وتواصل معي نجوم كبار وأعطوني دافعًا معنويًا".

وتابع: "بالتأكيد يسعدني زيارة لاعبي الزمالك ولكن إن شاء الله يتم شفائي وأزورهم أنا".

واختتم: "أشعر أنني أشبه مصطفى محمد، وشيكابالا هو مثلي الأعلى".